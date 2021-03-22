Bakan Selçuk: Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz bir metine indirgenemez
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Bakan Selçuk: Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz bir metine indirgenemez

22.03.2021 00:39 | Son Güncelleme: 22.03.2021 00:58
Bakan Selçuk: Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz bir metine indirgenemez

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yaptığı açıklamada "Kadına yönelik şiddetle mücadeledeki net duruşumuz diğer konsey ülkelerinde de tartışılan bir metine indirgenemez" dedi.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yaptığı açıklamada "Kadına yönelik şiddetle mücadeledeki net duruşumuz diğer konsey ülkelerinde de tartışılan bir metine indirgenemez" dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada "Dünyada 200'e yakın ülke var. 47 Avrupa Konseyi üyesinden 19'u çekinceyle onay vermiş 11'i imzalayıp onaylamamış 2'si işlem yapmamış. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetle mücadeledeki net duruşumuz çeşitli sebeplerle diğer konsey ülkelerinde de tartışılan bir metine indirgenemez." ifadelerini kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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