Son dakika haberleri... Bakan Yardımcısı İnce sel bölgesinde
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Son dakika haberleri... Bakan Yardımcısı İnce sel bölgesinde

Son dakika haberleri... Bakan Yardımcısı İnce sel bölgesinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler... İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yaptıkları tespitlere göre 11 evin kullanılmaz durumda olduğunu belirterek, "En büyük tesellimiz can kaybının olmayışıdır.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yaptıkları tespitlere göre 11 evin kullanılmaz durumda olduğunu belirterek, "En büyük tesellimiz can kaybının olmayışıdır. Hep birlikte devletimizin gücüyle ihtiyaçlar anında karşılanıyor" dedi.

Dün ikinci kez sel sularına maruz kalan Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde bugün tekrar incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşların taleplerini dinledi. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Muhterem İnce, bugün yeniden Esenyamaç Mahallesi'ne geldiklerini belirterek, "Burada bir sel felaketiyle karşılaşmıştık. Buradaki yaraları sarmak için arkadaşlarımızla bir inceleme gezisi yaptık. Bugün tekrar yerinde görmek için buradayız. Bizim tespitimize göre 11 vatandaşımızın evi kullanılmaz durumda. Hemen gerekli ihtiyaçlarını ilgili birimlerimiz karşılıyor. Buraya bağlı Onikidere mezramız var. Orada da içme suyu çalışmamız vardı ve bugün tamamlayarak suyu verdik. Burada elektrikler kesildi ve tekrar verildi. Burada Kızılay tarafından bin kişilik sıcak yemek veriliyor. Van Büyükşehir Belediyemiz, DSİ, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karayolları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz hepsi seferber olmuş durumdadır. En büyük tesellimiz can kaybının olmayışıdır. Hep birlikte devletimizin gücüyle ihtiyaçlar anında karşılanıyor. Afetten önce meteorolojik durumu tespit ederek gerekli uyarıları burada yapmıştık. Vatandaşlarımızın tedbir almasını sağladık, aldığımız tedbir nedeniyle can kaybıyla karşılaşmadık. Bugün de tedbirlerimizi alıp vatandaşlarımızı yağışlara karşı daha güvenli yerlerde durmalarını tavsiye ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yağış görünmüyor. İnşallah bir daha bu tür felaketlerle karşılaşmayız. Uyarılar yapıldıktan sonra ilgili birimlerimiz anında buraya müdahale etti. Olabilecek telafisi mümkün olmayan maddi zararlar da engellenmiş oldu. Burada emeği geçen bütün ekiplerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'ye Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da eşlik etti. - VAN

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Son dakika haberleri... Bakan Yardımcısı İnce sel bölgesinde
Son dakika haberleri... Bakan Yardımcısı İnce sel bölgesinde
Son dakika haberleri... Bakan Yardımcısı İnce sel bölgesinde
Son dakika haberleri... Bakan Yardımcısı İnce sel bölgesinde
Son dakika haberleri... Bakan Yardımcısı İnce sel bölgesinde
Son dakika haberleri... Bakan Yardımcısı İnce sel bölgesinde
Son dakika haberleri... Bakan Yardımcısı İnce sel bölgesinde
Son dakika haberleri... Bakan Yardımcısı İnce sel bölgesinde
Son dakika haberleri... Bakan Yardımcısı İnce sel bölgesinde
Son dakika haberleri... Bakan Yardımcısı İnce sel bölgesinde
Son dakika haberleri... Bakan Yardımcısı İnce sel bölgesinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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