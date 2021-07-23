Son dakika haberi! Bakan Soylu, Hakkari'de 449 kilo eroin ele geçiren güvenlik güçlerini tebrik etti
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Son dakika haberi! Bakan Soylu, Hakkari'de 449 kilo eroin ele geçiren güvenlik güçlerini tebrik etti

Son dakika haberi! Bakan Soylu, Hakkari'de 449 kilo eroin ele geçiren güvenlik güçlerini tebrik etti
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de iki operasyonda 449 kilo uyuşturucu ele geçiren emniyet ve jandarma personelini tebrik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de iki operasyonda 449 kilo uyuşturucu ele geçiren emniyet ve jandarma personelini tebrik etti.

Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hakkari'de, emniyetimiz ve jandarmamız; toplam 449 kilogram eroin yakaladı. Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan polisimiz, jandarmamız ve güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum."

Son dakika haberi! Bakan Soylu, Hakkari'de 449 kilo eroin ele geçiren güvenlik güçlerini tebrik etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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