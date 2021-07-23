Son dakika haberi! Bakan Soylu, Hakkari'de 449 kilo eroin ele geçiren güvenlik güçlerini tebrik etti

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de iki operasyonda 449 kilo uyuşturucu ele geçiren emniyet ve jandarma personelini tebrik etti.