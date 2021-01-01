Son dakika haberleri... Bakan Soylu'dan 'Belbuka Üs Bölgesi' mesajı (2)
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Son dakika haberleri... Bakan Soylu'dan 'Belbuka Üs Bölgesi' mesajı (2)

01.01.2021 12:40 | Son Güncelleme: 01.01.2021 12:44
Son dakika haberleri... Bakan Soylu'dan 'Belbuka Üs Bölgesi' mesajı (2)

Son dakika haberine göre TAVŞANTEPE ÜS BÖLGESİ'Nİ ZİYARET ETTİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tavşantepe Üs Bölgesi ziyaretinde çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaşarak, "İçimizi sızlatan, şehit kanları ile sulanan, Tendürek Dağı'nın tepesine Tavşantepe Üs Bölgemizi kurduk.

TAVŞANTEPE ÜS BÖLGESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tavşantepe Üs Bölgesi ziyaretinde çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaşarak, "İçimizi sızlatan, şehit kanları ile sulanan, Tendürek Dağı'nın tepesine Tavşantepe Üs Bölgemizi kurduk. Kahramanlarımıza emanet" ifadesini kullandı. Bakan Soylu, ziyaretçi defterine yazdığı notu da paylaştı. 


Son dakika haberleri... Bakan Soylu'dan 'Belbuka Üs Bölgesi' mesajı (2)
Son dakika haberleri... Bakan Soylu'dan 'Belbuka Üs Bölgesi' mesajı (2)
Son dakika haberleri... Bakan Soylu'dan 'Belbuka Üs Bölgesi' mesajı (2)
Son dakika haberleri... Bakan Soylu'dan 'Belbuka Üs Bölgesi' mesajı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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