Son dakika haberleri | Bakan Kurum, Van Gölü fotoğrafının birinci seçilmesi için oy kullananlara teşekkür etti Açıklaması

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Amerika Birleşik Devyetleri (ABD) Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği çevrim içi fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafının birinci seçilmesi dolayısıyla oy kullananlara teşekkür etti.