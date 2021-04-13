Son dakika haberleri | Bakan Kurum, Van Gölü fotoğrafının birinci seçilmesi için oy kullananlara teşekkür etti Açıklaması
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Son dakika haberleri | Bakan Kurum, Van Gölü fotoğrafının birinci seçilmesi için oy kullananlara teşekkür etti Açıklaması

Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Bakan Kurum, Van Gölü fotoğrafının birinci seçilmesi için oy kullananlara teşekkür etti Açıklaması

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Amerika Birleşik Devyetleri (ABD) Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği çevrim içi fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafının birinci seçilmesi dolayısıyla oy kullananlara teşekkür etti.

NASA yarışmasını Van Gölü fotoğrafı kazandı
NASA yarışmasını Van Gölü fotoğrafı kazandı
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Amerika Birleşik Devyetleri (ABD) Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği çevrim içi fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafının birinci seçilmesi dolayısıyla oy kullananlara teşekkür etti.

Kurum, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Biz Van Gölü'nün güzelliğini biliyorduk, NASA'nın düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı fotoğraf yarışmasıyla dünya da öğrenmiş oldu. 5 turun sonunda, 32 yer içinde 1'inci seçilen Van Gölü'müz için oy kullanan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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