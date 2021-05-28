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Son dakika haberleri | Bakan Kurum, "Türkiye genelinde 321 Millet Bahçesinin 57'si tamamlandı"

Son dakika haberleri | Bakan Kurum, 'Türkiye genelinde 321 Millet Bahçesinin 57'si tamamlandı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde toplam büyüklüğü 55 milyon metrekareyi bulan 321 Millet Bahçesinin 57'sini tamamladıklarını ve 264'ünün ise yapımına devam edildiğini kaydetti.

Afyonkarahisar'da konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde toplam büyüklüğü 55 milyon metrekareyi bulan 321 Millet Bahçesinin 57'sini tamamladıklarını ve 264'ünün ise yapımına devam edildiğini kaydetti.

Afyonkarahisar'ı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk olarak kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürleri ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulanan Bakan Kurum, yurt genelinde planlanan 321 Millet Bahçesinin 57'sinin tamamlandığını kaydetti. Kurum, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizin ruhuna uygun olarak 81 şehrimizi 50 yıl, 100 yıl sonrasına hazırlamak için projelerimizi hızlı bir şekilde, kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Bugün ülkemizin tamamında, toplam büyüklüğü 55 milyon metrekareyi bulan 321 Millet Bahçesi yapıyoruz. 57 Millet Bahçemizi kısa bir süre içerisinde milletimizle buluşturduk. 264 Millet Bahçemizin yapımına devam ediyoruz. Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugün İstanbul'da yaklaşık 6 milyon, Ankara'da toplam 4 milyon metrekare büyüklüğünde Millet Bahçesi yapıyoruz. Afyonkarahisar'ımızda da bu büyüklük, yaklaşık 1 milyon metrekare olacak. İnşallah 2023'e kadar her ilimizde en az bir Millet Bahçesini vatandaşlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize armağan edeceğiz. Tarihimizi ve kadim kültürümüzü; birlikte yaşama geleneğimizi, bu büyük parklarımızda, bu güzel Millet Bahçelerimizde yaşatacağız" diye konuştu.

Afyonkarahisar'da ilk Millet Bahçelerini fidanla buluşturduklarını bildiren Bakan Kurum, "Afyonkarahisar hakikaten; doğal kaynaklarıyla, tarımsal üretim alanlarıyla, eşsiz doğasıyla, Frig vadisiyle muhteşem bir şehir. Bunun yanında; bugün Afyonkarahisar'ımıza çevrecilik açısından baktığımızda ne görüyoruz. Modern Atıksu Arıtma Tesisleriyle, İleri Biyolojik Arıtma Tesisiyle, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleriyle, Türkiye'nin en çevreci, en temiz, en yaşanabilir illerinin başında Afyonkarahisar geliyor. Ben tüm bu yüksek çevre hassasiyeti için, bu dev hizmetler için, Veysel Eroğlu hocamıza, ağabeyimize sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Yeni yapacağımız Millet Bahçeleri ve yeşil alanlarla şehrimizin bu güzelliğini güçlendireceğiz. Yeşil alan miktarımızı artıracak, sizler için yeni nefes alanları açacağız. Bugün Afyonkarahisar'a; yaklaşık maliyeti 150 milyon lira olan 6 Millet Bahçesi yapıyoruz. Bu 6 Millet Bahçesine yenilerini de ekleyerek; şehrimize, tam 1 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırma hedefimizi gerçekleştireceğiz. Bugün, eş zamanlı olarak; 270 bin metrekarelik Cirit Kayalığı Millet Bahçemizi, 125 bin metrekarelik Şuhut ve 50 bin metrekare büyüklüğündeki Sandıklı Millet Bahçelerimizi ilk fidanlarıyla buluşturuyoruz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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