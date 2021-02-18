Bakan Kurum, iklim değişikliği ile mücadeleye destek veren ünlülere teşekkür etti

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları videolar ile iklim değişikliğiyle mücadeleye destek veren sanatçılara teşekkürlerini iletti.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İklim değişikliği ile mücadele konusunda hassasiyet göstererek bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum. Dünyamız, geleceğimiz ve çocuklarımız için bu mücadelede hep birlikteyiz." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, "Biz değişirsek, iklim değişmeyecek" etiketini kullanan Bakan Kurum, Sibel Can, Pınar Altuğ, Çağla Şikel, Seray Sever, Nur Tuğba Namlı, Açelya Akkoyun, Özlem Yıldız, Hakan Ural, Alişan, Behzat Gerçeker, Prof. Dr. Arif Verimli, Prof. Dr. Ateş Kara ve Sinan Engin gibi tanınmış isimlerin sosyal medya hesaplarından yayınladıkları videolara da yer verdi.

Videoda ünlü isimler, şu mesajı paylaştı:

"Biz değişirsek, iklim değişmeyecek, canlı yaşamları son bulmayacak, çocuklarımızın geleceği mutlu ve huzurlu olacak. Bugün hiçbir şey yapmazsak, bunun bedelini çocuklarımız ödeyecek. Verimsiz bir toprak, içilemeyecek bir su bırakacağız. Biz değişirsek, iklim değişmeyecek, topraklarımız yok olmayacak. Bu yüzlerin, yüz binlerin, milyonların değil hepimizin, geleceğimizin sorunu. Gelin hep birlikte değişelim. Geleceğini koru. Sağlıklı yaşayabilmek için, tabiat için toprak için, gelin hep birlikte geleceğimiz için, çocuklarımız için hep birlikte iklim değişikliğine dur diyelim. Doğayı koru, geleceği koru."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş