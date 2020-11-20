Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı

Koronavirüs vaka ve vefat sayısındaki hızlı artış devam ederken sık sık uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son olarak yoğun bakım servisinden göz yaşartan görüntüler paylaştı. Koca, "Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir" uyarısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından paylaştığı Koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören sağlık çalışanı bir hastanın görüntüsü ile tedbirlere uyma çağrısı yaptı.

Paylaşımında, "Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir" ifadesini kullanan Bakan Koca, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur." değerlendirmesini yaptı.

SAĞLIK ÇALIŞANININ SÖZLERİ GÖZ YAŞARTTI

Bakan Koca'nın paylaştığı videoda solunum desteği verilen hasta ise "İnsanlar sevdiklerine tekrar kavuşabilsin istedim. Canla başla çalıştım. Şimdi de kendi sevdiklerime kavuşmak için gün sayıyorum. Ne olurdu herkes özveri gösterseydi bizim gibi. Canım kızım büyüdüğünü görmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Ülkemizde koronavirüs vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor. 20 Kasım günü hasta sayısı 5103 olarak açıklandı. Böylece toplam hasta sayısı 435 bin 273'e ulaştı. 141 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 12 bin 84'e çıktı. Günlük vefat sayısı 19 Nisan'da görülen en fazla vefat sayısını geçerek rekor kırdı.

20 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5103 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 141 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 84'e, toplam hasta sayısı ise 435 bin 273'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 3019 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 3019 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 367 bin 592'e yükseldi. Toplam test sayısı 16 milyon 937 bin 887, ağır hasta sayısı ise 3990 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

SALGININ BAŞLADIĞI GÜNDEN BU YANA EN FAZLA ÖLÜMÜN YAŞANDIĞI GÜN

Türkiye'de bugün, koronavirüsünün ilk görüldüğü 11 Mart'tan bu yana en fazla vefat sayısının görüldüğü gün olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan