Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti
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Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti

Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Kasapoğlu, merkez Bağlar ilçesi Sakarya Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Çocuklarla ve gençlerle yakından ilgilenen Kasapoğlu, onlara top, kitap ve satranç takımı hediye etti.

Daha sonra Yahya Kemal Beyatlı İlkokulunu ziyaret eden Kasapoğlu, bir sınıfta sıraya oturdu. Öğrencilerle sohbet eden Kasapoğlu, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Okul çıkışında çay davetini geri çevirmeyen Kasapoğlu, bir vatandaşın evine misafir oldu.

Ziyaretlerinin ardından Valiliğe geçen Kasapoğlu, burada basına kapalı gerçekleşen İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakan Kasapoğlu'na ziyaretlerinde, Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın eşlik etti.

Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti
Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti
Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti
Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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