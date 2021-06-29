Son dakika haberleri: Bakan Gül'den 'Elmalı davası' açıklaması
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Son dakika haberleri: Bakan Gül'den 'Elmalı davası' açıklaması

Son dakika haberleri: Bakan Gül'den 'Elmalı davası' açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya'da kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun da konu hakkında inceleme başlattığını açıkladı.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya'da kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun da konu hakkında inceleme başlattığını açıkladı.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,  Antalya Elmalı'da 2 çocuğun cinsel istismara uğramasına ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini bildirdi. Bakan Gül, "Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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