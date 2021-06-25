MALATYA BAKAN AKAR'DAN MALATYA'DA ESNAF ZİYARETİ
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MALATYA BAKAN AKAR'DAN MALATYA'DA ESNAF ZİYARETİ

MALATYA BAKAN AKAR'DAN MALATYA'DA ESNAF ZİYARETİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, temaslarda bulunmak üzere dün geldiği Malatya'da Vali Aydın Baruş'u ziyaret edip, esnafı da gezerek, sohbet etti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, temaslarda bulunmak üzere dün geldiği Malatya'da Vali Aydın Baruş'u ziyaret edip, esnafı da gezerek, sohbet etti.

Erhaç Havalimanı'na dün öğle saatlerinde gelen Bakan Hulusi Akar, beraberindeki heyetle 7'nci Ana Jet Üssü'ne geçti. Malatya'da konaklayan Bakan Akar, sabah saatlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi. Daha sonra Kışla ve İnönü Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Akar'a, halk yoğun ilgi gösterdi. Bakan Akar, beraberindekilerle Malatya Valisi Aydın Baruş'u da ziyaret etti.

MALATYA BAKAN AKAR'DAN MALATYA'DA ESNAF ZİYARETİ
MALATYA BAKAN AKAR'DAN MALATYA'DA ESNAF ZİYARETİ
MALATYA BAKAN AKAR'DAN MALATYA'DA ESNAF ZİYARETİ
MALATYA BAKAN AKAR'DAN MALATYA'DA ESNAF ZİYARETİ
MALATYA BAKAN AKAR'DAN MALATYA'DA ESNAF ZİYARETİ
MALATYA BAKAN AKAR'DAN MALATYA'DA ESNAF ZİYARETİ
MALATYA BAKAN AKAR'DAN MALATYA'DA ESNAF ZİYARETİ
MALATYA BAKAN AKAR'DAN MALATYA'DA ESNAF ZİYARETİ
MALATYA BAKAN AKAR'DAN MALATYA'DA ESNAF ZİYARETİ
MALATYA BAKAN AKAR'DAN MALATYA'DA ESNAF ZİYARETİ
MALATYA BAKAN AKAR'DAN MALATYA'DA ESNAF ZİYARETİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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