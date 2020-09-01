Şehrin göbeğinde iki arabayla mahalle bastılar: 2'si ağır 5 yaralı
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Şehrin göbeğinde iki arabayla mahalle bastılar: 2'si ağır 5 yaralı

İstanbul'da husumetli olduğu şahıslara 2 araçla gidip kurşun yağdıran şüpheliler, kayıplara karıştı. Saldırıda 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

01.09.2020 00:45 | Son Güncelleme: 01.09.2020 08:13

Bahçelievler'de 2 araçla gelen kimliği belirsiz şahıslar girdikleri cadde üzerinde husumetli olduğu kişilere kurşun yağdırdı. 5 kişinin yaralandığı olay sonrası polis ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapatarak kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı.

2 ARAÇ GELDİLER

Olay, saat 23: 00 sıralarında Bahçelievler Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yüzlerinde cerrahi maske bulunan kimliği belirsiz kişiler 2 araçla geldikleri cadde üzerinde iddiaya göre aralarında husumetleri oldukları öğrenilen şahıslara rast gele ateş açtı. Açılan ateş sonucu 5 kişi yaralanırken seken kurşunlar ve park halindeki bir otomobile isabet etti.

2'Sİ AĞIR 5 YARALI

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan ikisini durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay sonrası polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak incelemelerde bulundu. 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırı sonrası polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede inceleme başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Şehrin göbeğinde iki arabayla mahalle bastılar: 2'si ağır 5 yaralı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
EMRE: Bunlara ağır cezalar verilmediği, sokaklara salındığı taktirde aynı şeyler olmaya devam edecektir.
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ARTVİNLİ: 2020 YIL, I HUSUMETLİLERİN BİRBİRİNİ VURMA YIL, I OLDU
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