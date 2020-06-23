Son dakika haberleri: Bahçelerinden topladıkları meyveleri sokak hayvanları için satıyorlar Son dakika habere göre Uşak'ta yaşayan iki kardeş evlerinin bahçesindeki ağaçlardan topladıkları meyveleri satarak, kazandıkları parayla sokak hayvanlarına mama alıyor.

Uşak'ta yaşayan iki kardeş evlerinin bahçesindeki ağaçlardan topladıkları meyveleri satarak, kazandıkları parayla sokak hayvanlarına mama alıyor. Koca yürekli çocuklar bu davranışlarıyla çevredeki vatandaşlara örnek oluyor.

Uşak Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan 10 yaşındaki Feride Şipit ve 6 yaşındaki Yusuf Efe Şipit, sokak hayvanları için seferber oldu. Minik çocuklar evlerinin bahçesindeki erik ağacından ve dut ağacından topladıkları meyveleri satmak üzere paketlemeye başladı. Daha sonra yine evlerinin önünde işlek bir caddede meyveleri kurdukları küçük bir satış tezgahında satmaya başlayan küçük kardeşlere çevrelerinden olumlu tepki geldi. Günün belli saatinde tezgah açan çocuklar şuana kadar 300 liralık satış yaptı. Elde ettikleri bu gelirle sokak hayvanları için mama alacaklarını belirten kardeşler mutlu olduklarını kaydetti.

"Keşke herkes çocuklar kadar duyarlı olsa"

Caddede satış yaptıklarını gördüğü çocuklardan papatya satın alan Nurdan Yılmaz, "Çocuklar çok güzel bir şey yapıyor. Dut, papatya satıp hayvanlar için mama alacaklarmış. Bence çok güzel bir şey, keşke herkes çocuklar kadar duyarlı olsa. Boş yere harcadığımız paralardan ziyade çocuklara verdiğimiz paralar daha iyi. En azından hayvanlar doyacak" dedi.

"Hayvan sevgim çok fazla"

Çiftliklerindeki papatyaların ve meyvelerin bolluğundan dolayı satıp hayvanlara fayda sağladıklarını söyleyen Feride Şipit, "Biz de böyle olunca hem sokaktaki hayvanlara hem kendi hayvanlarımıza mama almaya karar verdik. Evimize ilk aldığımız hayvanı öyle çok sevdim ki hayvan sevgim oradan çıktı diye tahmin ediyorum, bu yüzden de bu süreci devam ettireceğiz. Böyle bizim gibi davranan insanlara çok teşekkür ediyoruz. Bize yardım eden bize destek olanlara çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Sokaktaki hayvanlar aç kalmasın"

Ellerinden geldiği kadar hayvanın karnını doyurmak istediklerini belirten Yusuf Efe Şipit, "Ne kadar olursa o kadar alırız. 300 lira paramız var 1000 liraya kadar biriktireceğiz, öyle alacağız. Hayvanları çok sevdiğim için onlara mama aldığımız için mutluyum. Sokaktaki hayvanların aç kalmasını istemiyorum" diye konuştu. - UŞAK

Kaynak: İHA