Son dakika haberleri: Bahçede kilime sarılı halde buldukları kadını uyandıramayınca polisi aradılar

Son dakika haberler... Antalya'da bir apartmanın sakinleri, sabah saatlerinde bahçelerinde kilime sarılı hareketsiz bir kadını görünce önce uyandırmaya çalıştı, sonra polisi aradı.

Antalya'da bir apartmanın sakinleri, sabah saatlerinde bahçelerinde kilime sarılı hareketsiz bir kadını görünce önce uyandırmaya çalıştı, sonra polisi aradı. Polis ve apartman sakinleri tarafından uzun süre uyandırılamayan kadın, olay yerine çağrılan bir kadın polis tarafından uyandırıldı. Kadın, polisin yardım teklifini ise kabul etmedi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 523 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanda yaşayanlar, sabah bahçeye girdiklerinde yerde hareketsiz bir şekilde kilime sarılı yatan kadını gördü. Gördükleri karşısında şaşıran vatandaşlar, kadını uyandırmak istedi.

Daire sakinleri kadını ne yaptılar ise uyandıramadı. Durum polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen iki polis de başarılı olamadı. Bunun üzerine kadın polisten destek istendi. Kadın polisin çağrısına cevap veren kadın, uyuduğu yerden kalktı. Polis ekiplerine ismini söylemeyen kadın, yardım teklifini reddetti.

Kadını uyandırmak için uzun süre mücadele eden Nesrin Kızıl, "Evimizin bahçesine girmiş. Tanımıyoruz. Kaldırmaya çalıştık kalkmadı. Büyük ihtimal şiddet görmüş galiba. Bizi duyuyor ismini söylemiyor. Şuanda kadın polis bekliyoruz. Biz ikna edemedik" dedi.

Bunun üzerine durum 112 ekiplerine haber verildi. 112 ekipleri tarafından alınan kadın, muayene edilmek üzere özel bir hastaneye götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı