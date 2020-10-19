Son dakika haberleri... Azerbaycan ordusunun Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerinde ele geçirdiği askeri araç ve mühimmatlar
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Son dakika haberleri... Azerbaycan ordusunun Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerinde ele geçirdiği askeri araç ve mühimmatlar

19.10.2020 21:45 | Son Güncelleme: 19.10.2020 21:49

Gelen son dakika haberlerine göre Ele geçirilen askeri araç ve mühimmatlardan görüntüler Azerbaycan Savunma Bakanlığı Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerinde ele geçirilen askeri araç ve mühimmatların görüntülerini paylaştı.

Ele geçirilen askeri araç ve mühimmatlardan görüntüler Azerbaycan Savunma Bakanlığı Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerinde ele geçirilen askeri araç ve mühimmatların görüntülerini paylaştı.

Son dakika haberleri... Azerbaycan ordusunun Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerinde ele geçirdiği askeri araç ve mühimmatlar
Son dakika haberleri... Azerbaycan ordusunun Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerinde ele geçirdiği askeri araç ve mühimmatlar
Son dakika haberleri... Azerbaycan ordusunun Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerinde ele geçirdiği askeri araç ve mühimmatlar
Son dakika haberleri... Azerbaycan ordusunun Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerinde ele geçirdiği askeri araç ve mühimmatlar

Kaynak: Anadolu Ajansı

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