Son dakika haberleri... Azerbaycan ordusunun Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerinde ele geçirdiği askeri araç ve mühimmatlar

Gelen son dakika haberlerine göre Ele geçirilen askeri araç ve mühimmatlardan görüntüler Azerbaycan Savunma Bakanlığı Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerinde ele geçirilen askeri araç ve mühimmatların görüntülerini paylaştı.