Karadeniz semalarında panik anları! Azerbaycan'a ait helikopter Giresun'a acil iniş yaptı
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Karadeniz semalarında panik anları! Azerbaycan'a ait helikopter Giresun'a acil iniş yaptı

Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait helikopter, teknik arıza nedeniyle Giresun'un Tirebolu ilçesine ani iniş yapmak zorunda kaldı. Mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karadeniz semalarında panik anları yaşandı. Azerbaycan'dan Merzifon'a giden Mİ-17 tipi helikopter motor arızasından dolayı içinde bulunan 6 personel ile Tirebolu-Yalıköy sahil mevkiine zorunlu iniş yaptı. Mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

VALİ ÜNLÜ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Giresun Valisi Enver Ünlü de acil iniş yapan helikopterle ilgili açıklamada bulundu. Kaza kırımın söz konusu olmadığını belirten Ünlü, "Sahile zorunlu iniş yapmış, bir sıkıntı yok. Helikopterler iki taneymiş, diğeri Merzifon'a devam etmiş. 6 mürettebat Tirebolu'da, onları misafir edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Karadeniz semalarında panik anları! Azerbaycan'a ait helikopter Giresun'a acil iniş yaptı
Karadeniz semalarında panik anları! Azerbaycan'a ait helikopter Giresun'a acil iniş yaptı
Karadeniz semalarında panik anları! Azerbaycan'a ait helikopter Giresun'a acil iniş yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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