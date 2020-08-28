Son dakika haberleri: Aynı evde kalan 5 kişi kavga etti: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri: Aynı evde kalan 5 kişi kavga etti: 1 ölü, 1 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Bahçelievler'de aynı evde kalan yabancı uyruklu 5 kişi arasında tartışma çıktı.

Son dakika haberleri: Aynı evde kalan 5 kişi kavga etti: 1 ölü, 1 yaralı
28.08.2020 18:26 | Son Güncelleme: 28.08.2020 18:30

Bahçelievler'de aynı evde kalan yabancı uyruklu 5 kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu bıçaklar çekildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı, 3 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yanibosna Kayalar Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın ilk katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 5 kişi yaşadıkları evde tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce kişilerden bazıları mutfağa giderek bıçak aldı. Bıçakların çekildiği kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Kavga eden şahıslardan biri dışarı çıkarak komşulara haber verdi. Eve giren komşular gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Durum hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

3 kişi gözaltına alındı, 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yapılan müdahalelere rağmen 1 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri diğer 3 kişiyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere Polis Merkezine götürdü.

Eve ilk giren kişilerden biri olan Cemal Arga o anları anlatarak, "Bir kişi yanıma gelerek içeride kavga olduğunu söyledi. İçeri girdik kanlar içinde birileri vardı. Hemen polis ekiplerine haber verdik. İçerideki kişilerin alkol aldığı belliydi. İçeride alkol şişleri vardı. Sonra polis geldi. Üç kişiyi gözaltına aldı. 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı" dedi.

Aldığı bıçak darbesiyle öldürülen kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, ekiplerin olayla ilgili başlattığı incelemeler devam ediyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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