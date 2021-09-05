Son dakika haberleri... Aydınlı hafız tatil için geldiği memleketinde hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Aydınlı hafız tatil için geldiği memleketinde hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Aydınlı hafız tatil için geldiği memleketinde hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Hollanda'da görev yapan Aydınlı hafız Mehmet Çelik, tatil için geldiği memleketinde hayatını kaybetti.

Hollanda'da görev yapan Aydınlı hafız Mehmet Çelik, tatil için geldiği memleketinde hayatını kaybetti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlendirmesi Hollan'da da görev yapan Aydınlı hafız Mehmet Çelik eşi ile birlikte Aydın'a geldi. Bir süre sonra eşi yurt dışına geri dönen Çelik Aydın'daki evinde rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çelik'in kalp krizi geçirdiği tespit edilerek tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen yaşama tutunamayan Çelik hayatını kaybetti. Çelik'in acı haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Çelik'in cenazesinin bugün kılınacak cenaze namazının ardından Köşk ilçesi Gündoğan Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Aydın'da çeşitli camilerde imamlık ve bölge yatılı Kur'an Kursu'nda öğretim görevliliği yapan Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlendirmesi ile bir süredir kendisi gibi din görevlisi olan eşi ile birlikte Hollanda'da görev yapıyordu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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