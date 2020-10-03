Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

03.10.2020 17:29 | Son Güncelleme: 03.10.2020 18:15
Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Gökyaka Mahallesi'nde T.G. ile akrabaları Ferdi Topuz, Veli Gültekin ve Adil Gültekin arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

YARALI ŞAHIS TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Kavgaya dönüşen olay sırasında T.G'nin, tüfekle Ferdi Topuz'u, Adil ve Veli Gültekin'i yaraladığı iddia edildi. Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ferdi Topuz hayatını kaybetti.

DİĞER YARALILARIN DURUMLARI CİDDİ

Durumları ağır olan diğer yaralılar, kentteki başka hastanelere sevk edildi. Olayın ardından kaçan T.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Berat Albayrak Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Hülya Avşar Seren Serengil
Spor Samatta Can Bartu Gökhan Töre Sergen Yalçın Steven Gerrard
Daha Fazla Ateş Otomobil Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 18:15:01. #1.14#
title