Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Gökyaka Mahallesi'nde T.G. ile akrabaları Ferdi Topuz, Veli Gültekin ve Adil Gültekin arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

YARALI ŞAHIS TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Kavgaya dönüşen olay sırasında T.G'nin, tüfekle Ferdi Topuz'u, Adil ve Veli Gültekin'i yaraladığı iddia edildi. Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ferdi Topuz hayatını kaybetti.

DİĞER YARALILARIN DURUMLARI CİDDİ

Durumları ağır olan diğer yaralılar, kentteki başka hastanelere sevk edildi. Olayın ardından kaçan T.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı