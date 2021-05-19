Son dakika haberleri | Avusturya Başbakanı Kurz'a "istifa" tepkisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Avusturya Başbakanı Kurz'a "istifa" tepkisi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Bir restoranı ziyaret eden Başbakan Sebastian Kurz'a müşterilerin tepki göstermesi Avusturya'da Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 7 aydır kapalı olan restoran ve oteller yeniden açıldı Açılmanın ilk gününde bir restoranı ziyaret eden Başbakan Sebastian Kurz'a müşteriler tepki gösterdi VİYANA...

Bir restoranı ziyaret eden Başbakan Sebastian Kurz'a müşterilerin tepki göstermesi Avusturya'da Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 7 aydır kapalı olan restoran ve oteller yeniden açıldı

Açılmanın ilk gününde bir restoranı ziyaret eden Başbakan Sebastian Kurz'a müşteriler tepki gösterdi

VİYANA - Avusturya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kasım 2020'de kapatılan restoran ve oteller ile kültür ve spor merkezleri bazı tedbirler ışığında yeniden hizmet vermeye başladı.

Başbakan Kurz'a tepki

Öte yandan, uzun süren kapanma sürecinin ardından açılışın ilk gününde bir restoranı ziyaret eden Başbakan Sebastian Kurz'a müşteriler tepki göstererek, "istifa" sloganları attı.

Avusturya'da son 24 saatte 899 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 639 bin 54'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 artışla 10 bin 508'e yükseldi. Ülke genelinde 4 milyon 2 bine yakın kişiye ilk doz aşı yapıldı.

Son dakika haberleri | Avusturya Başbakanı Kurz'a 'istifa' tepkisi
Son dakika haberleri | Avusturya Başbakanı Kurz'a 'istifa' tepkisi
Son dakika haberleri | Avusturya Başbakanı Kurz'a 'istifa' tepkisi
Son dakika haberleri | Avusturya Başbakanı Kurz'a 'istifa' tepkisi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Lübnan Dışişleri Bakanı Vehbe, Körfez ülkelerine yönelik tepki çeken sözlerinin ardından istifasını sundu
Lübnan Dışişleri Bakanı Vehbe, Körfez ülkelerine yönelik tepki çeken sözlerinin ardından istifasını sundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Fahrettin Altun Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Beren Saat Pınar Altuğ Burak Sergen Demet Akalın
Spor Adem Büyük Arda Turan Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Avusturya Başbakanı Kurz'a "istifa" tepkisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 22:46:36. #1.16#

title