Son dakika haberleri | Avusturya Başbakanı Kurz'a "istifa" tepkisi

Son dakika haberlerine göre Bir restoranı ziyaret eden Başbakan Sebastian Kurz'a müşterilerin tepki göstermesi Avusturya'da Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 7 aydır kapalı olan restoran ve oteller yeniden açıldı Açılmanın ilk gününde bir restoranı ziyaret eden Başbakan Sebastian Kurz'a müşteriler tepki gösterdi VİYANA...