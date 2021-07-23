Son dakika haberleri... Avşa Adası'ndaki makilik alanda yangın çıktı
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Son dakika haberleri... Avşa Adası'ndaki makilik alanda yangın çıktı

Son dakika haberleri... Avşa Adası'ndaki makilik alanda yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'ndaki makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'ndaki makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yiğitler Mahallesi'nin arka bölümünde bulunan, yerleşim yerlerinin uzağındaki makilik alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme helikopteri de havadan çalışmalara destek veriyor.

Son dakika haberleri... Avşa Adası'ndaki makilik alanda yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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