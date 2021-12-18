Son dakika haberleri! Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Danıştay Üyeliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları kurullarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Danıştay Üyeliğine Esma Aksoy seçildi. Cumhurbaşkanlığı Kurulları'na ise yeni üyeler atandı. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliğine Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliğine Fazlı Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyeliğine Recep Şentürk ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyeliği'e Vedat Ali Tektaş atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bünyesinde yer alan Genel Müdürlüklere yapılan atamalara göre, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Zeliha Şahin görevden alınırken yerine Musa Şahin atandı. Ayrıca Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Cem Uraldı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Hakan Ay ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Demircioğlu atandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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