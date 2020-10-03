Motosiklet tutkusu, astsubay çavuşu hayattan kopardı
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Motosiklet tutkusu, astsubay çavuşu hayattan kopardı

03.10.2020 14:22 | Son Güncelleme: 03.10.2020 14:59
Motosiklet tutkusu, astsubay çavuşu hayattan kopardı

Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı'nda Topçu Astsubay Çavuş olarak görev yapan Ayhan Gül, kullandığı motosikletin kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu feci şekilde can verdi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Astsubay Çavuş Ayhan Gül (22), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Osmaniye-Adana E-90 TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Ceyhan yönüne giden Ayhan Gül (22) yönetimindeki 42 CFD 01 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

Motosiklet tutkusu, astsubay çavuşu hayattan kopardı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı'nda Topçu Astsubay Çavuş olarak görev yaptığı belirtilen Ayhan Gül'ün cansız bedeni Ceyhan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Motosiklet tutkusu, astsubay çavuşu hayattan kopardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceyhun ÖZER

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