Son dakika haberleri: Askeri darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti Açıklaması
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Son dakika haberleri: Askeri darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti Açıklaması

Son dakika haberleri: Askeri darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, istifa ettiğini duyurdu.

Son dakika haberleri: Askeri darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti Açıklaması
19.08.2020 03:39 | Son Güncelleme: 19.08.2020 03:42

Askeri darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, istifa ettiğini duyurdu.

Akşam saatlerinde bir grup asker tarafından konutundan alınarak başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki Kati garnizonuna götürülen Keita, devlet televizyonundan kısa bir konuşma yaptı.

Orduyu düzeltme konusunda başarısız olduğunu söyleyen Keita, 10-12 Temmuz'da düzenlenen gösterilerde yaşanan can kayıpları nedeniyle de pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Meclisi ve hükümeti de feshettiğini kaydeden Keita, "İktidarda kalmak adına kan dökülmesini istemiyorum." ifadesini kullandı.

Bamako yakınlarında bulunan Kati'deki askeri üste sabah saatlerinde hareketlilik yaşanmış ve askeri araçlar başkente ilerlemişti.

Ordunun 2 gruba ayrıldığı, isyancı askerlerin yanı sıra Keita'nın emriyle hareket edenlerin de olduğu ifade edilmişti.

Meclis Başkanı Moussa Timbine, Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'nin alıkonulduğu belirtilmişti.

Keita öğleden sonra bir grup asker tarafından alıkonularak Kati'deki üsse götürülmüştü.

Ülkede mayıs ayından bu yana muhalif gruplarla hükümet arasında ciddi çekişme yaşanıyordu.

Mali'deki siyasi kriz

Ülkede mayıstan bu yana düzenlenen Keita karşıtı gösterileri, Anayasa Mahkemesinin mart ve nisanda düzenlenen 2 turlu genel seçimin resmi sonuçlarını açıklarken, geçici sonuçlara göre seçilemeyen 31 vekilin kazandığını duyurması tetiklemişti.

Eski Yüksek İslam Konseyi (HCIM) Başkanı İmam Dicko'nun başını çektiği, muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün oluşturduğu M5 RFP platformu, 5 ve 19 Haziran'da yüz binlerce kişinin katılımıyla geniş çaplı protesto gösterisi yapmıştı.

M5 RFP platformu, Keita'nın istifa etmeyeceğini duyurması üzerine "gösteri ve sivil itaatsizlik" çağrısında bulunmuştu.

Göstericiler, 10 Temmuz'da başlayan protestolarda, ulusal radyo ve televizyon binasını işgal ederek kentin ana yollarını kapatmış, çıkan olaylarda 11 kişi yaşamını yitirmiş, en az 124 kişi yaralanmıştı.

Keita, tansiyonu düşürmek için Anayasa Mahkemesini feshetmişti.

ECOWAS acil toplanmıştı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin liderleri, Mali'deki siyasi krize çözüm bulmak için 28 Temmuz'da video konferans yöntemiyle acil toplanmıştı.

Toplantıda, Meclis Başkanı da dahil olmak üzere tartışmalı 31 milletvekilinin derhal istifa etmesi, Mali anayasasına uygun olarak Anayasa Mahkemesinin hızlı şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtilmişti.

Bu karar üzerine 8 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Keita'nın imzaladığı kararnameyle Anayasa Mahkemesine 9 üye atanmış, üyeler 2 gün sonra yemin etmişti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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