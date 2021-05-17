Son dakika haberleri | Artvin'deki orman yangınında 4 bin çam ve ladin ağacı yandı
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Son dakika haberleri | Artvin'deki orman yangınında 4 bin çam ve ladin ağacı yandı

İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Artvin'deki orman yangınında 4 bin çam ve ladin ağacı yandı Artvin'de söndürülen orman yangınının ardından ağır bilanço ortaya çıktı Artvin'in Ardanuç ilçesinde dün gündüz başlayan orman yangını 5 saat sonra kontrol altına alındı.

Artvin'deki orman yangınında 4 bin çam ve ladin ağacı yandı

Artvin'de söndürülen orman yangınının ardından ağır bilanço ortaya çıktı

ARTVİN - Artvin'in Ardanuç ilçesinde dün gündüz başlayan orman yangını 5 saat sonra kontrol altına alındı. 8 hektarlık alanın yandığı yangında, 4 bin çam ve ladin ağacı yanarak kül oldu. Ekiplerin ise soğutma çalışmasına devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı 14 kilometre uzaklıkta bulunan Yolüstü köyü, Kürdeşen mevkiinde bulunan ormanlık alanda dün saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipleri sevk edildi. Alanın fidanlık sahası olmasından dolayı üretim artığı dallar ve ağaç parçaları rüzgarın etkisiyle hızlıca alev alarak yangının büyümesine neden oldu. Yangında, çam ve ladin ağaçlarının alev alev yanarken, ekipler ve vatandaşların müdahalesi sonucunda yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı. Acı bilanço yangın söndürüldükten sonra ortaya çıktı. Yaklaşık 8 hektarlık alana yayılan yangında, 4 bin çam ve ladin ağacının yandığı öğrenildi. Öte yandan yer yer yeniden alev alan ormanlık alanda ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberleri | Artvin'deki orman yangınında 4 bin çam ve ladin ağacı yandı
Son dakika haberleri | Artvin'deki orman yangınında 4 bin çam ve ladin ağacı yandı
Son dakika haberleri | Artvin'deki orman yangınında 4 bin çam ve ladin ağacı yandı
Son dakika haberleri | Artvin'deki orman yangınında 4 bin çam ve ladin ağacı yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR

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