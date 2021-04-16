Son dakika haberleri: Artvin'de yangın nedeniyle mağdur olan besicilere devletten büyükbaş hayvan desteği

Son dakika haberine göre Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde çıkan yangında hayvanları telef olan besicilere, Kaymakamlık tarafından alınan büyükbaş hayvanlar teslim edildi.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde çıkan yangında hayvanları telef olan besicilere, Kaymakamlık tarafından alınan büyükbaş hayvanlar teslim edildi.

Dereiçi köyünde 17 Mart'ta 52'si konut 193 yapının zarar gördüğü ve 10 büyükbaş hayvanın telef olduğu yangın sonrası vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için Yusufeli Kaymakamlığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, yangın nedeniyle mağdur olan vatandaşların çevre köylerden seçtiği hayvanlar, Kaymakamlık tarafından satın alınarak Dereiçi'nde kendilerine teslim edildi.

Hayvanların teslimi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, köydeki yangının üzerinden bir ay geçtiğini söyledi.

Yangın sonrası devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olarak kısa sürede yaraları sardığını belirten Özdemir, "Mağdur durumda, dışarda kalan hiçbir vatandaşımız bulunmuyor. Tüm vatandaşlarımızın kişisel temel ihtiyaçlarını karşıladık." dedi.

Yangın günü can kaybı ve yaralanma yaşanmamasına rağmen hayvan teleflerinin olduğunu anımsatan Özdemir, "Bugün de vatandaşlarımıza kendi tercih ettikleri hayvanlarını hediye ettik. Bundan sonraki süreçte yeni evler yapılacak. Afetzede kardeşlerimizi kısa süre içinde yeni evlerine yerleştirmiş olacağız." diye konuştu.

Yangın sonrası köydeki birlik ve beraberliğin tüm Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini vurgulayan Öztürk, "Bu topraklarda böyle değerler yok olmadı. İnşallah ülkemizin her karış toprağında bu kadirşinas duyguları yaşatırız." ifadelerini kullandı.

Köy muhtarı Sabri Duman da yangında en çok hayvanların telef olmasına üzüldüğünü kaydederek, "Devletimizin aracılığıyla beğendiğimiz hayvanları aldık. Sahiplerine teslim ettik. Benim de hayvanım yanmıştı. Biz de hayvanımızı aldık. 10 büyükbaş hayvanı sahiplerine ulaştırmış olduk." dedi.

Öte yandan, köyde yangın mahallindeki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur