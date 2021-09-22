Son dakika haberleri! Artvin'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti

ARTVİN (AA) - Artvin'in Şavşat ilçesinde, uçuruma yuvarlanan otomobildeki bir kişi yaşamını yitirdi.

Çoraklı köyüne bağlı Hilvet Mahallesi'nde, Necmettin Yıldız'ın (78) kullandığı 16 Pr 881 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Yıldız'ın, hayatını kaybettiği belirlendi.

Yıldız'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Şavşat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.