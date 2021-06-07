Artvin'de korkutan orman yangını
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Artvin'de korkutan orman yangını

İhlas Haber Ajansı / Cem Usta - Haberler | 3. Sayfa

Artvin'de korkutan orman yangını Artvin'in Ardanuç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Artvin'de korkutan orman yangını

ARTVİN - Artvin'in Ardanuç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen arazözlerin yoğun uğraşı sonrası yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepedüzü Köyü'nde, Aholar mevkiinde bulunan ormanlık alanda öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın alanına itfaiye ekipleri ulaşamayınca, arazözler ile yangına müdahale edildi. Vatandaşların da yardımıyla yangın büyümeden kontrol altına alındı. Çam ve ladin ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yaklaşık 1 dönüm alanın yandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Artvin'de korkutan orman yangını
Artvin'de korkutan orman yangını
Artvin'de korkutan orman yangını
Artvin'de korkutan orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Usta

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