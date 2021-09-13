Arnavutköy'de kaza sonrası mahalle muhtarının isyanı: Burada 73 kaza oldu

ARNAVUTKÖY'de, sürücüsünün trafik ışıklarında dönüş yapmaya çalıştığı otomobil, başka bir otomobil ile çarpıştı. Otomobildeki 3 kişinin yola savrulmasıyla kazada can pazarı yaşandı. Diğer otomobilin sürücüsü de yaralandı. Yaralılar sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Mahalle Muhtarı Ercan İka, yolu yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) tepki gösterdi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi Egemen Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü Serkan Çakır'ın trafik ışıklarda dönüş yapmaya çalıştığı 34 R 1753 plakalı otomobil, yoldaki 34 DP 3371 plakalı otomobile ortadan çarptı. Çarpan otomobilin sürücüsü yaralanırken, diğer otomobildeki 3 kişinin yola savrularak yaralanmasıyla can pazarı yaşandı.

Kaza sonrası yaralıların yardımına koşan ilk kişilerden olan Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Ercan İka, Egemen Caddesi'nde güvenlik tedbiri alınmadığını söyleyerek, yolu yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) tepki gösterdi. Egemen Caddesi'nde şimdiye kadar 73 kaza meydana geldiğini söyleyen Muhtar İka, "Bu yol havalimanı güzergahında bulunan bir yol. Yapımından bugüne 73 kaza yaşandı. Bu yolda araçlar çok hızlı geçiyorlar. Burada okul var mahalleli tedirgin, ben şikayetçiyim. Dilekçe yazıyorum Büyükşehir'e, bana karar gösterip ret veriyorlar. Yeter artık, bu yola bir önlem alınması lazım" dedi.