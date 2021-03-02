Son dakika: Arnavutköy'de fabrikadaki patlamada yaralanan işçilerden 1'i öldü
02.03.2021 21:12 | Son Güncelleme: 02.03.2021 21:19
Son dakika haberleri: ARNAVUTKÖY'de suni deri üretimi yapılan fabrikada yağ kazanının patlaması sonucu yaralanan 3 işçiden 1'i tedavi altına alındığı hastanede öldü.
ARNAVUTKÖY'de suni deri üretimi yapılan fabrikada yağ kazanının patlaması sonucu yaralanan 3 işçiden 1'i tedavi altına alındığı hastanede öldü.
- İstanbul
Arnavutköy Hadımköy'de suni deri üretimi yapılan fabrikada dün saat 09.15 sıralarında yağ kazanında patlama meydana geldi.Patlamada 3 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 işçiden biri olan Erdoğan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erdoğan Kaya'nın Esenyurt'ta toprağa verildiği öğrenildi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı