Son dakika: Arnavutköy'de fabrikadaki patlamada yaralanan işçilerden 1'i öldü
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Son dakika: Arnavutköy'de fabrikadaki patlamada yaralanan işçilerden 1'i öldü

02.03.2021 21:12 | Son Güncelleme: 02.03.2021 21:19
Son dakika: Arnavutköy'de fabrikadaki patlamada yaralanan işçilerden 1'i öldü

Son dakika haberleri: ARNAVUTKÖY'de suni deri üretimi yapılan fabrikada yağ kazanının patlaması sonucu yaralanan 3 işçiden 1'i tedavi altına alındığı hastanede öldü.

ARNAVUTKÖY'de suni deri üretimi yapılan fabrikada yağ kazanının patlaması sonucu yaralanan 3 işçiden 1'i tedavi altına alındığı hastanede öldü.

Arnavutköy Hadımköy'de suni deri üretimi yapılan fabrikada dün saat 09.15 sıralarında yağ kazanında patlama meydana geldi. 

Patlamada 3 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 işçiden biri olan Erdoğan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erdoğan Kaya'nın Esenyurt'ta toprağa verildiği öğrenildi.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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