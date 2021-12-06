Son dakika haberleri! Ardahan Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ARDAHAN (AA) - Ardahan Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hayal, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyip yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Haber kategorisinde Haroon Sabawoon'un "Kabil'den kaçış" fotoğrafını seçen Hayal, yaşamda İzzet Mazı'nın "oğullarının emaneti Atmaca", sporda ise Muhammed Said'in "savaşın yıkamadığı hayaller" karesini oyladı.

Emeği geçenleri tebrik eden Hayal, fotoğrafları beğeniyle incelediğini belirterek "Fotoğraflar ustalık gerektiren bir iş, tabii ki herkesin çekebileceği bir şey değil. Dolayısıyla fotoğrafın görüntüsünden çok içeriği önemli. Bu nedenle anlatmak istediği ifadeler önemli. Karelere bakıldığında dünyadaki karmaşıklık ve olumsuzluğu gördüm. Aslında dünya hepimize yeter. Sevgiyi yeter ki unutmayalım. İnsanların bir noktada birleşmeyi bilmeleri gerektiğini düşünüyorum." dedi.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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