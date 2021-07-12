Son dakika haberleri! Ardahan'da sel; evleri su bastı
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Son dakika haberleri! Ardahan'da sel; evleri su bastı

Son dakika haberleri! Ardahan'da sel; evleri su bastı
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Aktemur - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ARDAHAN'da etkili olan yağmur, Damal ilçesinde sele dönüştü.

ARDAHAN'da etkili olan yağmur, Damal ilçesinde sele dönüştü. İlçede birçok sayıda ev su altında kaldı. 

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, Damal ilçesinde sele neden oldu. Cumhuriyet Mahallesi'nde 7 ev suyla doldu, oturulamaz hale geldi. Sel anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Selin ardından bölgeye giden AFAD ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı. 

 


Son dakika haberleri! Ardahan'da sel; evleri su bastı
Son dakika haberleri! Ardahan'da sel; evleri su bastı
Son dakika haberleri! Ardahan'da sel; evleri su bastı
Son dakika haberleri! Ardahan'da sel; evleri su bastı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Aktemur

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