Son dakika haber: ARAZİDE PKK'LI TERÖRİSTLERE AİT YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ
Gelen son dakika haberine göre ADIYAMAN'da, jandarmanın arazide yaptığı aramada, PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.
ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, jandarmanın arazide yaptığı aramada, Pkk'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-8 ' Şehit Uzman Kürşat Yılmaz-42' operasyonu kapsamında, kırsal alanda yaptığı arazi aramasında, PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü malzemeler ele geçirdi. İmha edileceği belirtilen malzemeleri araziye gömen teröristlerin yakalanmasına yönelik operasyonlara devam ediliyor.