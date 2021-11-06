Son dakika haber: ARAZİDE PKK'LI TERÖRİSTLERE AİT YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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Son dakika haber: ARAZİDE PKK'LI TERÖRİSTLERE AİT YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ADIYAMAN'da, jandarmanın arazide yaptığı aramada, PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, jandarmanın arazide yaptığı aramada, Pkk'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-8 ' Şehit Uzman Kürşat Yılmaz-42' operasyonu kapsamında, kırsal alanda yaptığı arazi aramasında, PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü malzemeler ele geçirdi. İmha edileceği belirtilen malzemeleri araziye gömen teröristlerin yakalanmasına yönelik operasyonlara devam ediliyor.

Son dakika haber: ARAZİDE PKK'LI TERÖRİSTLERE AİT YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Son dakika haber: ARAZİDE PKK'LI TERÖRİSTLERE AİT YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Son dakika haber: ARAZİDE PKK'LI TERÖRİSTLERE AİT YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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