Son dakika haberleri: Arazi anlaşmazlığı yüzünden öldürülen çiftin cenazeleri toprağa verildi Son dakika güncel haberi: Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle babası tarafından silahla öldürülen kişi ve eşinin cenazeleri defnedildi.

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle babası tarafından silahla öldürülen kişi ve eşinin cenazeleri defnedildi.

Kırsal Döngele Mahallesi'nde babası Dursun M. (57) tarafından tüfekle öldürülen Adem M. (29) ile eşi Meryem M'nin (34) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Meryem M'nin naaşı Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı'nda, Adem M'nin cenazesi de Döngele Mahallesi mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Bu arada, jandarmadaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı baba Dursun M. güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA