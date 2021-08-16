Son dakika haberleri! Aracını park eden tır şoförüne otomobil çarptı: 1 ölü
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Son dakika haberleri! Aracını park eden tır şoförüne otomobil çarptı: 1 ölü

Son dakika haberleri! Aracını park eden tır şoförüne otomobil çarptı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde aracını park ettikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen tır şoförü, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde aracını park ettikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen tır şoförü, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaza, Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, uzun yol şoförü olan 48 yaşındaki Süleyman Şahin, İstanbul seferinden döndükten sonra kullandığı tırı Nizip ilçesinde park etti. Park ettiği aracından inen Süleyman Şahin, yemek yemek için yolun karşısında bulunan lokantaya gitmek isterken, cadde üzerinde seyir halinde olan bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, karşıya geçmek isterken aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Süleyman Şahin'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı.

Durumu ağırlaştı, sevk sırasında hayatını kaybetti

Nizip Devlet Hastanesinde durumu daha da ağırlaşan Süleyman Şahin, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sevk sırasında kalbi duran talihsiz adam, ambulans içerisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden tır şoförünün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, tır şoförünün ölümüne neden olan aracın sürücüsü gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri! Aracını park eden tır şoförüne otomobil çarptı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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