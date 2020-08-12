Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada
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Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada

Antalya'da avukat Bengisu Başak Okuyan, şiddet gerekçesiyle açılan boşanma davasının görüldüğü duruşmanın bitiminde adliye koridorunda müvekkilinin kayınpederi tarafından darbedildi. Kayınpederin avukata tokat attığı anlar kameraya yansıdı.

12.08.2020 09:25 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:41

Antalya'da eşinden şiddet gören müvekkilinin boşanma davasının görüldüğü duruşmanın ardından iddiaya göre avukat Bengisu Başak Okuyan (27), müvekkilinin kayınpederi S.B. (77) tarafından adliye koridorunda darbedildi. Gözaltına alınıp tutuklanan S.B., itiraz üzerine bir süre sonra serbest bırakıldı.

ADLİYE KORİDORUNDA SALDIRDI

Antalya'da avukat Bengisu Başak Okuyan, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak isteyen müvekkilinin davasının görüldüğü duruşmaya katıldı. İddiaya göre 4'üncü Aile Mahkemesi'nde 28 Şubat'taki duruşmanın bitiminde müvekkilinin kayınpederi S.B., adliye koridorunda Okuyan'a tokat atmaya başladı. Çevredeki avukat ve vatandaşların araya girmesiyle S.B. olay yerinden uzaklaştırıldı.

ÖNCE TUTUKLANDI, SONRA SERBEST KALDI

Avukat Okuyan'ın şikayetçi olması üzerine S.B., polis tarafından gözaltına alındı. S.B., polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, S.B.'nin 'kişinin kamu görevini yerine getirirken basit yaralanması' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. S.B., itiraz üzerine bir süre sonra serbest bırakıldı.

'ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM'

Olayın şokunu üzerinden hala atamadığını belirten Okuyan, şimdiye kadar birçok olaya maruz kaldığını, ancak ilk kez böylesini yaşadığını söyledi. Okuyan, "Şiddet gören bir kadının avukatıyken, şiddet gören müşteki durumuna düşmek gerçekten acı verici. Mesleğim dolayısıyla henüz cübbem üzerimdeyken, şiddet gören kadını korumaya çalışırken, şiddete maruz kaldım. Biz şiddet mağdurları değil, şiddeti uygulayanlar utanmalı. Önceki duruşmalarda da sanık ve oğlunun, tehdit ve hakaretleri nedeniyle başka bir dava da sürüyor. Bundan sonraki süreçte müvekkilimi daha güçlü savunmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada

Kaynak: DHA

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