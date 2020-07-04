Son dakika haberleri! ANTALYA Hortum dev şemsiyeyi böyle uçurdu
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Son dakika haberleri! ANTALYA Hortum dev şemsiyeyi böyle uçurdu

Son dakika güncel haberine göre Hortum dev şemsiyeyi böyle uçurduAntalya Serik Hali'nde biranda ortaya çıkan hortum, dev şemsiyeleri uçurdu.

04.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:26

Hortum dev şemsiyeyi böyle uçurdu

Antalya Serik Hali'nde biranda ortaya çıkan hortum, dev şemsiyeleri uçurdu. Otomobilin üzerine devrilen şemsiyeyi 30'a yakın esnaf güçlükle tutup kaldırdı. O anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Serik ilçeninin yaş sebze ve meyve halinde ortalığı savaş alanına çeviren hortum, geçen perşembe öğle saatlerinde yaşandı. Hal esnafının öğle arası dinlendiği saatte önce rüzgar ardından hortum çıktı. Haldeki 15 dev şemsiye hortumun etkisiyle savrulmaya başladı. Korku dolu anların yaşandığı doğa olayında, 30'a yakın esnaf otomobil üzerine devrilen şemsiyeyi tutmaya çalıştı. Devrilen şemsiyeler 10'a yakın araca hasar verdi. Bir otomobilin üzerine devrilen dev şemsiyeyi tutmaya çalışan esnaflar, hem zor anlar yaşadı hem de hayati tehlike yaşadı.

Serikli komisyoncu Hasan Ali Topçu, ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyledi. Topçu, "Biz içerde oturuyorduk önce fırtına, esinti çıktı. Dışarı çıktık çadırlar havada uçuyor. 10 dakika içinde 15 şemsiye uçtu 10 araç da ufak tefek hasar gördü. İlk defa Serik Hali'nde böyle birşey ile karşılaştık, Allah bir daha kaza bela göstermesin" dedi. Halde nakliyeci olan İbrahim Güç ise, "Biran da rüzgar geldi ortalık karıştı, şemsiyenin bir tanesi binanın üzerine kadar uçtu. Şemsiye araçların üzerine düştü ilk defa böyle birşey yaşadım" diye konuştu.

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Son dakika haberleri! ANTALYA Hortum dev şemsiyeyi böyle uçurdu

Kaynak: DHA

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