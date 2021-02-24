Son dakika haberleri | Antalya'daki kazada otomobil ikiye bölündü: 2 yaralı
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Son dakika haberleri | Antalya'daki kazada otomobil ikiye bölündü: 2 yaralı

24.02.2021 21:31 | Son Güncelleme: 24.02.2021 21:34
Son dakika haberleri | Antalya'daki kazada otomobil ikiye bölündü: 2 yaralı

Son dakika haber... Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kazada iki parçaya ayrılan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kazada iki parçaya ayrılan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ersin Hamzaçebi (35) idaresindeki 34 CEJ 664 plakalı otomobil ile Süleyman Erdağ (50) yönetimindeki 20 AY 313 plakalı otomobil, Korkuteli-Tefenni karayolu Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Devrilen araçlardan 20 AY 313 plakalı otomobil, iki parçaya bölündü.

Kazada sürücü Erdağ ile aynı araçtaki Fesih Çetin yaralandı. Yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer aracın sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz

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