Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Kalkan Jandarma Karakol Komutanlığı ve 15. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) çalışmaları sonucunda Yeşilköy Mahallesi'nde ikamet eden bir kişi uyuşturucu madde bulundurduğu iddiasıyla gözaltına alındı.