Antalya'da uyuşturucu operasyonu
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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Kalkan Jandarma Karakol Komutanlığı ve 15. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) çalışmaları sonucunda Yeşilköy Mahallesi'nde ikamet eden bir kişi uyuşturucu madde bulundurduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Kalkan Jandarma Karakol Komutanlığı ve 15. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) çalışmaları sonucunda Yeşilköy Mahallesi'nde ikamet eden bir kişi uyuşturucu madde bulundurduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaş ilçesinde ekipler tarafından şüpheli H.T.'nin (53) evinde yapılan aramada, 1 hassas terazi, 18 A4 uyuşturucu madde (toplamında 50 cm uzunluğunda 30 cm genişliğinde) 35,6 gram (darasız) metamfetamin, 57,1 gram (darasız) kubar esrar, 3 adet extacy hap, 2 adet hint keneviri (70 cm uzunluğunda), 23,10 gram (darasız) kenevir tohumu, 4 sarma esrar, 8 çakmak gazı, 79 payp, 59 uyuşturucu madde kullanma aparatı (Kamış), 21 paket sarma kağıdı, 1 yarı otomatik av tüfeği ve 12 fişek, 2 havalı tüfek (2 tüfeğe monte edilebilen dürbün), 4 bıçak, 30 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. H.T. gözaltına alındı

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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