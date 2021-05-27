Son dakika haberleri: Antalya'da sebze ve meyve halindeki iş yeri yangınında hasar oluştu
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Son dakika haberleri: Antalya'da sebze ve meyve halindeki iş yeri yangınında hasar oluştu

Son dakika haberleri: Antalya'da sebze ve meyve halindeki iş yeri yangınında hasar oluştu
Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Antalya'nın Kaş ilçesindeki yaş sebze ve meyve halinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Antalya'nın Kaş ilçesindeki yaş sebze ve meyve halinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Yeşilköy Mahallesi'ndeki halde O.Ö'ye ait iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.

İş yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine bir kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri: Antalya'da sebze ve meyve halindeki iş yeri yangınında hasar oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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