Son dakika haberleri: Antalya'da sebze ve meyve halindeki iş yeri yangınında hasar oluştu
Son dakika haber: Antalya'nın Kaş ilçesindeki yaş sebze ve meyve halinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Antalya'nın Kaş ilçesindeki yaş sebze ve meyve halinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Yeşilköy Mahallesi'ndeki halde O.Ö'ye ait iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.
İş yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine bir kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci