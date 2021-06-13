Son dakika haberleri! Antalya'da korona halayı kamerada

Son dakika haberleri: Antalya'da korona halayı kamerada Sokak düğününde onlarca kişi el ele tutuşup halay çekti Antalya'da sokakta yapılan düğünde korona virüs önlemleri hiçe sayıldı.

Antalya'da korona halayı kamerada

Sokak düğününde onlarca kişi el ele tutuşup halay çekti

ANTALYA - Antalya'da sokakta yapılan düğünde korona virüs önlemleri hiçe sayıldı. Maske ve mesafe kurallarının ihlal edildiği düğünde, onlarca kişi el ele tutuşup halay çekti.

Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde dün akşam düzenlenen düğüne katılanlar, korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak eğlendi. Maske ve mesafe kuralının da ihlal edildiği düğünde, yüzlerce kişi el ele halay çekti. Düğün, bir katılımcı tarafından çekilen cep telefonu görüntüsüne yansıdı. Sosyal medyada da yayınlanan görüntüler tepki çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk