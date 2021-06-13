Son dakika haberleri! Antalya'da korona halayı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Antalya'da korona halayı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Antalya'da korona halayı kamerada Sokak düğününde onlarca kişi el ele tutuşup halay çekti Antalya'da sokakta yapılan düğünde korona virüs önlemleri hiçe sayıldı.

Antalya'da korona halayı kamerada

Sokak düğününde onlarca kişi el ele tutuşup halay çekti

ANTALYA - Antalya'da sokakta yapılan düğünde korona virüs önlemleri hiçe sayıldı. Maske ve mesafe kurallarının ihlal edildiği düğünde, onlarca kişi el ele tutuşup halay çekti.

Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde dün akşam düzenlenen düğüne katılanlar, korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak eğlendi. Maske ve mesafe kuralının da ihlal edildiği düğünde, yüzlerce kişi el ele halay çekti. Düğün, bir katılımcı tarafından çekilen cep telefonu görüntüsüne yansıdı. Sosyal medyada da yayınlanan görüntüler tepki çekti.

Son dakika haberleri! Antalya'da korona halayı kamerada
Son dakika haberleri! Antalya'da korona halayı kamerada
Son dakika haberleri! Antalya'da korona halayı kamerada
Son dakika haberleri! Antalya'da korona halayı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk

Tartıştığı adamı kulağından vuran transseksüel şahıs kendini eve kilitledi
Tartıştığı adamı kulağından vuran transseksüel şahıs kendini eve kilitledi
Doktorların 3 ay ömür biçtiği minik Hira hayatını kaybetti
Doktorların 3 ay ömür biçtiği minik Hira hayatını kaybetti
Denize giren yerleşik Rus kadın, boğulma tehlikesi yaşadı
Denize giren yerleşik Rus kadın, boğulma tehlikesi yaşadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Ali Babacan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Enis Arıkan Sarp Akkaya Şeyma Subaşı Fatma Turgut
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Antalya'da korona halayı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.06.2021 15:31:44. #1.13#

title