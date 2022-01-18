Son dakika haberleri... Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri... Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Konaklı Mahallesi D-400 yolunda sürücüsü öğrenilemeyen yabancı 272XMV plakalı otomobil, R.A (33) yönetimindeki 07 FRF 87 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücü R.A ile beraberindeki eşi S.A (31), çocukları A.A. (6) ve M.A. (1), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Aracını bırakarak kaza yerinden kaçan yabancı plakalı araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son dakika haberleri... Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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İSTANBUL-KADIKÖY'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ
AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

Otomobil, Konaklı, Antalya, Alanya, Güncel, Haber

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