Son dakika haberleri... Antalya'da hırsızlık için girdiği evin sahibini silahla yaralayan şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri... Antalya'da hırsızlık için girdiği evin sahibini silahla yaralayan şüpheli yakalandı

02.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:58
Son dakika haberleri... Antalya'da hırsızlık için girdiği evin sahibini silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evine girip parasını çaldığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evine girip parasını çaldığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

İddiaya göre, Murat Oktay'ın (34) Çobanlar Mahallesi'ndeki evine dün gece saat 02.00 sıralarında giren hırsız, 10 bin lirayı çaldı. Durumu fark eden Oktay, arkasından koştuğu hırsızı evden uzaklaşamadan yakaladı. Bu sırada çıkan arbedede silahla ateş eden hırsızlık zanlısı Oktay'ı yaraladı.

İhbar üzerine çevrede araştırma başlatan jandarma ekipleri, zanlıyı yakaladı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Oktay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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