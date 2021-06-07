Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Antalya'nın Döşemelatı İlçesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Döşemelatı İlçesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı. Hayatını kaybeden adam ve yaralı kadından geriye kalan eşyaları polis ekibi elleri ile topladı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Döşemealtı İlçesi Şehit Ahmet Küçükadalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçe merkezinden Çığlık Mahallesi istikametine gitmekte olan Kerim G. kontrolündeki 07 RG 396 plakalı Tofoş marka otomobil ile karşı yönden gelen Şafak Turgut idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet ve üzerinde bulunan Şafak Turgut ile Fatma Seyrek yol kenarına fırladı. Kazada motosiklet sürücü olay yerinde hayatını kaybederken arkadaşında bulunan kadın ağır yaralandı. Yaralı kadın için olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri ise otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Kazada motosikletin hurdaya çıktığı şahısların eşyalarının ise etrafa dağıldığı görüldü. Bir polis ekibi şahıslara ait eşyaları elleri ile tek tek topladı. Cenaze olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

Sokak ortasında dayak yiyen kadın motosikletli grup tarafından kurtarıldı
Sokak ortasında dayak yiyen kadın motosikletli grup tarafından kurtarıldı
Son dakika haber | 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haber | 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Ailesinin her yerde aradığı adam, koruda ağaca asılı halde bulundu
Ailesinin her yerde aradığı adam, koruda ağaca asılı halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Meral Akşener Veysel Eroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Nihat Özdemir Aziz Yıldırım Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 22:49:16. #1.13#

title