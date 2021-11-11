Son dakika haber: Devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Son dakika haber... Antalya'nın Kaş ilçesinde, devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde, devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaputaş Plajı mevkisindeki tali yoldaki yokuşa tırmanan Zafer Pallavuş yönetimindeki 34 DN 7828 plakalı kum yüklü kamyon, virajı alamayınca D-400 kara yoluna devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaza nedeniyle Antalya-Kaş kara yolu çift yönlü trafiğe kapandı.
Kamyonun yoldan kaldırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.