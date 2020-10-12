Antalya'da damat kayınvalidesini 8 el ateş ederek öldürdü

Antalya'da, damat ile kayınvalidesi arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Damat M.İ., kayınvalidesi Makbule Can'ı 8 el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan M.İ.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.