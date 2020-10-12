Antalya'da damat kayınvalidesini 8 el ateş ederek öldürdü
12.10.2020 10:53 | Son Güncelleme: 12.10.2020 11:15
Antalya'da, damat ile kayınvalidesi arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Damat M.İ., kayınvalidesi Makbule Can'ı 8 el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan M.İ.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Antalya'nın Serik ilçesi Haskızılören Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Makbule Can ile evine gelen damadı M.İ. arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı.
İkili arasındaki tartışma kısa sürede büyürken, M.İ., yanında getirdiği tabancayı çıkartarak kayınvalidesi Makbule Can'a 8 el ateş etti. Çevredeki vatandaşlar evden gelen silah sesi üzerine durumu ekiplere bildirdi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerinejandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemelerde Makbule Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan M.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer