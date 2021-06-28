Son dakika haberleri... Anne tavuk sel sularında ölen yavrusunun başından ayrılmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Anne tavuk sel sularında ölen yavrusunun başından ayrılmadı

Son dakika haberleri... Anne tavuk sel sularında ölen yavrusunun başından ayrılmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Çorum'un Osmancık ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle su basan evde ölen yavrusunun başında bekleyen anne tavuk, görenleri duygulandırdı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle su basan evde ölen yavrusunun başında bekleyen anne tavuk, görenleri duygulandırdı.

Osmancık ilçesinde bugün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı felç etti. Sağanak yağış nedeniyle göle dönen ilçede cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, bazı evlerde baskınlar yaşandı. Yağışın ardından belediye ekipleri tarafından su basan evlerde tahliye, cadde ve sokaklarda ise temizlik çalışması başlatıldı. Koyunbaba Mahallesi'nde de yaşanan sel nedeniyle Saime Çırçır'ın evinin zemin katını su bastı. Baskında Çırçır'a ait 10 yavru civciv telef olurken, anne tavuk kurtarıldı. Sel sularında ölen yavrusunun başından bir an olsun ayrılmayan anne tavuk görenlerin yüreklerini parçaladı.

Civcivlerinin hepsinin telef olduğunu anlatan Saime Çırçır, "Yazık değil mi bunlara. Hepsi 3 günlüktü, anneleri kurtuldu. Her şeyimiz gitti. Lağım sularının altında kaldı. Yağmur suyu olsa üzülmeyeceğim. Alt yapısı yok. Oturma ruhsatı veriyorlar eve. Alt yapısı olmayan yere oturma ruhsatı nasıl veriliyor anlayamıyorum. Ben hastayım, tedavi görüyorum. Bütün yiyeceklerimiz sel nedeniyle zarar gördü" ifadelerini kullandı.

(İlkay Sever/ İHA)

Son dakika haberleri... Anne tavuk sel sularında ölen yavrusunun başından ayrılmadı
Son dakika haberleri... Anne tavuk sel sularında ölen yavrusunun başından ayrılmadı
Son dakika haberleri... Anne tavuk sel sularında ölen yavrusunun başından ayrılmadı
Son dakika haberleri... Anne tavuk sel sularında ölen yavrusunun başından ayrılmadı
Son dakika haberleri... Anne tavuk sel sularında ölen yavrusunun başından ayrılmadı
Son dakika haberleri... Anne tavuk sel sularında ölen yavrusunun başından ayrılmadı
Son dakika haberleri... Anne tavuk sel sularında ölen yavrusunun başından ayrılmadı
Son dakika haberleri... Anne tavuk sel sularında ölen yavrusunun başından ayrılmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

SARIYER'DE 'DOMUZ İZLEME' TRİBÜNÜ
SARIYER'DE "DOMUZ İZLEME" TRİBÜNÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Hande Erçel Halit Ergenç Haluk Bilginer Bergüzar Korel
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Metin Oktay Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Anne tavuk sel sularında ölen yavrusunun başından ayrılmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 20:02:49. #1.15#

title