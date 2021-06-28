Son dakika haberleri... Anne tavuk sel sularında ölen yavrusunun başından ayrılmadı

Son dakika gündem haberine göre Çorum'un Osmancık ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle su basan evde ölen yavrusunun başında bekleyen anne tavuk, görenleri duygulandırdı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle su basan evde ölen yavrusunun başında bekleyen anne tavuk, görenleri duygulandırdı.

Osmancık ilçesinde bugün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı felç etti. Sağanak yağış nedeniyle göle dönen ilçede cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, bazı evlerde baskınlar yaşandı. Yağışın ardından belediye ekipleri tarafından su basan evlerde tahliye, cadde ve sokaklarda ise temizlik çalışması başlatıldı. Koyunbaba Mahallesi'nde de yaşanan sel nedeniyle Saime Çırçır'ın evinin zemin katını su bastı. Baskında Çırçır'a ait 10 yavru civciv telef olurken, anne tavuk kurtarıldı. Sel sularında ölen yavrusunun başından bir an olsun ayrılmayan anne tavuk görenlerin yüreklerini parçaladı.

Civcivlerinin hepsinin telef olduğunu anlatan Saime Çırçır, "Yazık değil mi bunlara. Hepsi 3 günlüktü, anneleri kurtuldu. Her şeyimiz gitti. Lağım sularının altında kaldı. Yağmur suyu olsa üzülmeyeceğim. Alt yapısı yok. Oturma ruhsatı veriyorlar eve. Alt yapısı olmayan yere oturma ruhsatı nasıl veriliyor anlayamıyorum. Ben hastayım, tedavi görüyorum. Bütün yiyeceklerimiz sel nedeniyle zarar gördü" ifadelerini kullandı.

(İlkay Sever/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı