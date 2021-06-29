Son dakika haberleri | Ankara'da sürücüsünün park etmeye çalıştığı otobüsün altında kaldı: 1 ölü

Son dakika haberleri... ANKARA'da sürücüsünün park etmeye çalıştığı otobüsün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

ANKARA'da sürücüsünün park etmeye çalıştığı otobüsün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara'nın Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Destek Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 06 C 6249 plakalı servis otobüsün sürücüsü, Destek Sokak ile Plevne Sokak kesişiminde yer alan kaldırımın yanındaki boş alana aracını park etmek istedi. Sürücü, park yapmaya çalıştığı esnada otobüsün arkasında bulunan Hasan Uçar, altında kaldı. Durumu fark eden sürücüsü hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, Hasan Uçar'ı otobüsün altından çıkardı. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Hasan Uçar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Uçar'ın cenazesi morga kaldırılırken, sürücü de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci