Son dakika haberleri: Ankara'da bir kişi "eski kız arkadaşıyla" görüşen kişiyi silahla sırtından vurdu

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde Cenk K. "eski kız arkadaşıyla" görüştüğü iddiasıya Haydar Ali Taşdan'ı silahla sokak ortasında sırtından vurarak kaçtı.

Olay Ankara'nın Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi 1907'inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cenk K. ile Haydar Ali Taşdan Beşikkaya Mahallesi 1907'inci sokakta "eski kız arkadaşıyla görüştü" iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Cenk K. yanında bulundurduğu silahı çıkararak Taşdan'ın sırtına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Bu esnada sırtından yaralanan Taşdan'ı çevredeki vatandaşlar taksiye bindirerek Ankara Hastanesi'ne götürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - ANKARA