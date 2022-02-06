Son dakika haberleri: Ankara'da bir kişi "eski kız arkadaşıyla" görüşen kişiyi silahla sırtından vurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Ankara'da bir kişi "eski kız arkadaşıyla" görüşen kişiyi silahla sırtından vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Ankara'da bir kişi

Son dakika haberi: Ankara'nın Altındağ ilçesinde Cenk K. "eski kız arkadaşıyla" görüştüğü iddiasıya Haydar Ali Taşdan'ı silahla sokak ortasında sırtından vurarak kaçtı.

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde Cenk K. "eski kız arkadaşıyla" görüştüğü iddiasıya Haydar Ali Taşdan'ı silahla sokak ortasında sırtından vurarak kaçtı.

Olay Ankara'nın Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi 1907'inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cenk K. ile Haydar Ali Taşdan Beşikkaya Mahallesi 1907'inci sokakta "eski kız arkadaşıyla görüştü" iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Cenk K. yanında bulundurduğu silahı çıkararak Taşdan'ın sırtına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Bu esnada sırtından yaralanan Taşdan'ı çevredeki vatandaşlar taksiye bindirerek Ankara Hastanesi'ne götürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - ANKARA

Son dakika haberleri: Ankara'da bir kişi eski kız arkadaşıyla görüşen kişiyi silahla sırtından vurdu

Son dakika haberleri: Ankara'da bir kişi eski kız arkadaşıyla görüşen kişiyi silahla sırtından vurdu

Son dakika haberleri: Ankara'da bir kişi eski kız arkadaşıyla görüşen kişiyi silahla sırtından vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Haydar Ali, Altındağ, Ankara, Polis, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title