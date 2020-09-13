Son dakika haberleri... Ankara'da 4 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri... Ankara'da 4 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri... Ankara'da 4 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
13.09.2020 23:05 | Son Güncelleme: 13.09.2020 23:30

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Çubuk-Şabanözü yolundaki Çankırı Bulvarı Ramazan Sodan Sokak Kavşağı'nda 4 otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler Murat Öztürk, İsmail Canbaz ile beraberindeki Fatih Canbaz yaralandı.

Diğer iki sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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